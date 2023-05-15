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وظائف شاغرة في شركة بيكر هيوز

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
وظائف شاغرة في شركة بيكر هيوز
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والأحساء.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل تدعيم أول (الأحساء).

– أخصائي دعم فني رئيسي (الدمام).

– مخطط أول الإنتاج (الدمام).

– أخصائي رئيسي/ إدارة الموارد (الأحساء).

– مهندس أنابيب (الأحساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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