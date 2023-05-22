وظائف شاغرة في شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول مركز عمليات الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصات: (علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب).
– أخصائي رئيسي/ برنامج الهندسة الزراعية والتطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)