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وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف Halliburton

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني الكترونيات أول.

– فني لحام.

– فني كهرباء أول.

– ممثل الحسابات.

– مفتش ضمان ومراقبة الجودة.

– أخصائي أول موارد بشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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