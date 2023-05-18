وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون

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أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الخبر.
وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ميداني/ التسجيل والتثقيب.
– مستشار الخدمات.
– مهندس ميداني/ الحفر الموجه.
– فني الكترونيات.
– فني الكترونيات أول.
– فني لحام.
– فني كهرباء أول.
– ممثل الحسابات.
– مفتش ضمان ومراقبة الجودة.
– أخصائي أول موارد بشرية.
وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)