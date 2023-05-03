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وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مخطط المواد الرئيسي.

– مهندس جودة/ معدات ضغط السطح.

– أخصائي مصادر رئيسي/ التوريد.

– رئيس تخطيط المواد.

– مشغل ماكينات.

– مدير المبيعات/ المواد الكيميائية.

– مشرف مناوب/ المجمع والمختبر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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