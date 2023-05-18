وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من المنطقة الجنوبية، والدمام، ومكة المكرمة، والخبر، والرياض.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التجزئة الإقليمي (المنطقة الجنوبية).
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (الدمام).
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (مكة المكرمة).
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (الخبر).
– ممثل مبيعات/ البيع بالجملة (المنطقة الشرقية).
– مهندس ضمان الجودة (الرياض).
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)