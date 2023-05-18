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وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من المنطقة الجنوبية، والدمام، ومكة المكرمة، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– ممثل مبيعات/ البيع بالجملة (المنطقة الشرقية).

– مهندس ضمان الجودة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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