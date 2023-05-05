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وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من مكة المكرمة، والرياض، والباحة.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– ممثل مبيعات/ صالة العرض (مكة المكرمة).

– منسق تجاري (الرياض).

– ممثل مبيعات/ صالة العرض (الرياض).

– محلل المنتجات (الرياض).

– ممثل مبيعات/ صالة العرض (الباحة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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