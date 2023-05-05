وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد أوساسونا جلباب ذهبي أبرز ملابس الملك تشارلز خلال التتويج عبدالله السكيتي يروي أزمة إمامته لصلاة التراويح بالقصيم تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا غدًا توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على 5 مناطق حتى مساء السبت دياز يخطط للدفع بـ عبدالله الحمدان أساسيًّا بكين تدين افتراءات كندا وتتوعدها بالرد وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار سعر التعاقد مع ماك أليستر يصدم ليفربول
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من مكة المكرمة، والرياض، والباحة.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (مكة المكرمة).
– منسق تجاري (الرياض).
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (الرياض).
– محلل المنتجات (الرياض).
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (الباحة).
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)