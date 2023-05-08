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وظائف شاغرة في فروع الهيئة الملكية

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
وظائف شاغرة في فروع الهيئة الملكية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الهيئة في كل من ينبع، وجازان.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– منسق اتفاقيات (ينبع).

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– منسق استثمارات (ينبع).

– أخصائي استثمارات (ينبع).

– أخصائي الاتفاقيات التجارية (ينبع).

– أخصائي الاتفاقيات الخفيفة والمساندة (ينبع).

– أخصائي استثمارات صناعية (ينبع).

– منسق خدمات صناعية (ينبع).

– أخصائي دعم تقني (ينبع).

– أخصائي دعم الأنظمة (ينبع).

– أخصائي إدارة بيانات (ينبع).

– فني أنظمة أمنية (ينبع).

– مشغل ميكانيكي (ينبع).

– منسق تصاميم (ينبع).

– مفتش سلامة (ينبع).

– منسق الوقاية من الحرائق (ينبع).

– رجل إطفاء (ينبع).

– أخصائي تصاميم (ينبع).

– أخصائي خدمات الأملاك التجاریة (ينبع).

– محلل أعمال/ النظم الرئيسة (جازان).

– محلل أعمال/ المدينة الذكية (جازان).

– محلل إدارة أداء (جازان).

– أخصائي إدارة أداء أول (جازان).

– أخصائي خطط الأزمات (جازان).

– أخصائي مراجعة مالي (جازان).

– أخصائي خطط استمرارية الأعمال (جازان).

– محلل مزايا وأداء (جازان).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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