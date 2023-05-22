وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مكتب خدمات تقنية المعلومات.
– مسؤول دعم المبيعات.
– محلل مبيعات.
– مدير تصميم واجهة المستخدم.
– أخصائي أول مراقبة الوثائق.
– مدير المشتريات.
– مدير إدارة العقود.
– مدير أول المشتريات المؤسسي.
– مدير رؤى المستهلك.
– مدير سكني.
– مدير أول التصوير.
وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)