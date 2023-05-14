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وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ينبع، وجازان، وحائل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس/ إدارة المشاريع (ينبع).

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– مدير الإنتاج (جازان).

– مستشار رئيسي/ التقنية والتطوير (حائل).

– مهندس سلامة العمليات (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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