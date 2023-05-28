وظائف شاغرة في فروع شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية
– فني أول هندسة/ الصيانة (رأس الخير).
– فني رئيسي/ مختبر (رأس الخير).
– أخصائي التدقيق الداخلي (الرياض).
– مهندس ميكانيكي (رأس الخير).
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)