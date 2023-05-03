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وظائف شاغرة في فروع شركة نوماك

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة نوماك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من رابغ، والرياض.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة (رابغ).

– مشغل معدات/ توربينات بخارية (عدد 4 وظائف/ رابغ).

– مهندس كهرباء (الرياض).

– فني كهربائي (الرياض).

– مسؤول الصحة والسلامة والأمن والبيئة (الرياض).

– فني كهربائي (رابغ).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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