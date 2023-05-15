وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والدمام، وتبوك.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب مشروع (الطائف).
– مشرف فني تصنيع المظلات (الظهران).
– منسق الامتحانات (الدمام).
– مدير ضمان الجودة (الطائف).
– مدرب الشؤون الدينية والعربية (تبوك).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)