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وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والدمام، وتبوك.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف فني تصنيع المظلات (الظهران).

– منسق الامتحانات (الدمام).

– مدير ضمان الجودة (الطائف).

– مدرب الشؤون الدينية والعربية (تبوك).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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