وظائف شاغرة في فروع مراكز عبور

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أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من جازان، ومحايل عسير.
وبيّنت مجموعة مراكز عبور، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي (تربية خاصة، علم اجتماع، علاج طبيعي – علاج وظيفي، تخاطب، تمريض، موارد بشرية/ جازان).
– (مدير، مشرف فني/ جازان).
– أخصائي (تربية خاصة، علم اجتماع، علاج طبيعي – علاج وظيفي، تخاطب، تمريض، موارد بشرية/ محايل عسير).
– (مدير، مشرف فني/ محايل عسير).
وأوضحت مجموعة مراكز عبور، أنَّ التقديم متاحٌ إلكترونيًا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:
للتقديم على وظائف الأخصائيين بجازان، اضغط (هنا).
للتقديم على وظائف على المدير والمشرف بجازان، اضغط (هنا).
للتقديم على وظائف الأخصائيين بمحايل عسير، اضغط (هنا).
للتقديم على وظائف المدير والمشرف بمحايل عسير، اضغط (هنا).