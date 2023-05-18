وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم

أسعار العملات مقابل الريال اليوم الصحف العالمية تسلط الضوء على دور السعودية في لم الشمل بالقمة العربية وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون وظائف إدارية شاغرة بفروع بنده وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات للجرام 13 وظيفة شاغرة بمشروع البحر الأحمر وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ميكانيكي موقع (الرياض).
– موظف قطع الغيار (جدة).
– مساعد مدير إداري (الرياض).
– تنفيذي اكتساب المواهب (الرياض).
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)