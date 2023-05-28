وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً
أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرز إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي عمليات موارد بشرية/ الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي التوعية والتغيير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضح إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)