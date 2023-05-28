وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرز إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي عمليات موارد بشرية/ الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي التوعية والتغيير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)