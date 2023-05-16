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وظائف شاغرة في مركز التعليم الإلكتروني

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة في مركز التعليم الإلكتروني
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني

وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير قسم دراسات الجدوى والتقييم.

– سكرتير تنفيذي.

– مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام.

– مدير قسم تطوير الشراكات.

– مشرف مراجعة داخلية.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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