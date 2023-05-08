وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أنظمة ميكانيكية

– مهندس تطوير أول/ برمجيات

– فني إنتاج.

– مهندس تصاميم.

– مهندس إنتاج.

– مهندس صناعي ونظم.

– مهندس نظام مضمن.

– مهندس الكترونيات.

– مهندس ميكانيكي.

– أخصائي المواد.

– فني الكترونيات.

– مهندس الالكترونيات التناظرية.

– فني ميكانيكي.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس اتصالات تصميم الموجي.

– مهندس نظم تحكم.

– مهندس أنظمة مدمجة.

– مهندس برمجيات أول.

– فني أول إلكترونيات الطيران.

– مهندس أول تكامل واختبار إلكترونيات الطيران.

– مهندس تصميم إنشائي.

– مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

– مهندس برمجيات.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)