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وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– سكرتير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الدراسات الإدارية، إدارة المكاتب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

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– أخصائي رياضي أول/ النادي الاجتماعي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة الرياضية، التربية البدنية، الاستجمام، دراسات المنتزهات والترفيه)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 11 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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