Icon

وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي Icon وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف نسائية شاغرة لدى بوبا العربية Icon وظائف شاغرة في الكفاح القابضة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 6 مدن Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon 165 وظيفة شاغرة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل Icon تألق سعودي في آيسف 2023 باقتناص 4 جوائز خاصة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
أبطال كأس الملك قبل نسخة 2023

أبطال كأس الملك قبل نسخة 2023

النصر ينتظر هدية الهلال في دوري روشن

النصر ينتظر هدية الهلال في دوري روشن

– مدير الجودة والاستشارات والمتابعة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

قد يهمّك أيضاً
رئيس نادي الهلال: لا تسألوني عن صفقة ميسي

رئيس نادي الهلال: لا تسألوني عن صفقة ميسي

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا

– باحث قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– خبير شؤون مجلس الإدارة واللجان: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير قسم أداء وتقارير عمليات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير بلاغات المخالفات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

حصاد اليوم
مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع
العالم

مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع

العالم
كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي
الرياضة

كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي

الرياضة
اغتيال عضو بارز في الحزب الحاكم بإثيوبيا
العالم

اغتيال عضو بارز في الحزب الحاكم بإثيوبيا

العالم
لحظة انتحار جندي روسي بعد فشله في إسقاط مسيرة
العالم

لحظة انتحار جندي روسي بعد فشله في...

العالم
لحظة إحباط محاولة إحراق مسجد بأمريكا
العالم

لحظة إحباط محاولة إحراق مسجد بأمريكا

العالم
العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي
الرياضة

العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي

الرياضة
والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته مع نجله قبل الحادث
السعودية اليوم

والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته...

السعودية اليوم