وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الجودة والاستشارات والمتابعة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– باحث قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.
– خبير شؤون مجلس الإدارة واللجان: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.
– مدير قسم أداء وتقارير عمليات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
– مدير بلاغات المخالفات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون)، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)