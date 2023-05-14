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وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– منسق الشحن والاستلام.

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– فني هياكل الحفارات.

– مساعد عامل الحفر.

– أخصائي الرواتب.

– أخصائي اكتساب المواهب.

– أخصائي العلاقات الطبية والعمل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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