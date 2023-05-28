وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير العطاءات والعروض: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، إدارة الأعمال).
– مدير أول البرنامج/ المنتجات: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو الهندسة).
– مهندس صناعي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مسؤول العقود: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، القانون)، أو أي خصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)