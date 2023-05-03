علامات تدل على تعاطي الشبو اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز فساتين الأميرة ديانا في متجر للملابس المستعملة آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات قبل الحج بـ 10 أيام 4 حالات لا يُعاقب فيها الشخص المدمن جنائيًّا ماجد عبدالله عن زيارة ميسي لـ الدرعية: ستساهم باستقطاب مزيد من الزوار لـ السعودية وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وفاة مصمم العملة العراقية عباس البغدادي
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير وحدة إدارة صندوق العيش والمعيشة: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، دراسات التنمية الاجتماعية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير أول مخاطر الائتمان: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة..
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)