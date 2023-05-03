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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير وحدة إدارة صندوق العيش والمعيشة: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، دراسات التنمية الاجتماعية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول مخاطر الائتمان: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة..

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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