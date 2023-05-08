وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 3 مدن

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والهفوف، والخبر.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين مخزون (الرياض).

– ممثل خدمة العملاء/ ذوي الإعاقة (الهفوف).

– فني صيانة التهوية وتكييف الهواء (الخبر).

– مدير فئة/ المنتجات (الخبر).

– مصمم جرافيك (الخبر).

– مسؤول موارد بشرية (الخبر).

– ممثل خدمة العملاء (الهفوف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)