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وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمكتب الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

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– مدير محاسبة المشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي نظم المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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