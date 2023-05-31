وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية نوماك

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أعلنت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة (نوماك) عن طرح أكثر من (50) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في المجالات التالية:
– وظائف مساعدين إداريين (لا يشترط الخبرة)
– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
– وظائف مشغلين
المؤهلات المستهدفة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– رابغ
– املج
– ثول
– الشقيق
– الشعيبة
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا