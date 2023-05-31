وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية نوماك

أعلنت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة (نوماك) عن طرح أكثر من (50) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في المجالات التالية:

تفاصيل الوظائف

– وظائف مساعدين إداريين (لا يشترط الخبرة)

– وظائف إدارية

– وظائف تقنية

– وظائف هندسية

– وظائف مشغلين

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– رابغ

– املج

– ثول

– الشقيق

– الشعيبة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا