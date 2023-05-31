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وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية نوماك

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية نوماك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة (نوماك) عن طرح أكثر من (50) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في المجالات التالية:

تفاصيل الوظائف

– وظائف مساعدين إداريين (لا يشترط الخبرة)
– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
– وظائف مشغلين

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المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض
– جدة
– رابغ
– املج
– ثول
– الشقيق
– الشعيبة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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