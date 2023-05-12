وظائف شاغرة لدى الطيران العماني

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أعلنت شركة الطيران العماني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة الطيران العماني، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول خدمات المطار.
– وكيل خدمات العملاء.
وأوضحت شركة الطيران العماني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)