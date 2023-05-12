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وظائف شاغرة لدى الطيران العماني

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الطيران العماني
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الطيران العماني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الطيران العماني

وبيّنت شركة الطيران العماني، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مسؤول خدمات المطار.

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– وكيل خدمات العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الطيران العماني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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