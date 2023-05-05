وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول مراقبة الائتمان/ التحصيل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).
– مهندس تصميم مكتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– سكرتير أول: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)