وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والرياض، والخرج.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل نظم (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال).
– مدير منتجات المجموعة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).
– أخصائي مختبر الأحياء الدقيقة (الخرج): شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم الأغذية، علم الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية)، أو التخصصات ذات الصلة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)