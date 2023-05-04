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وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت (الهيئة العامة للإحصاء)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • إحصائي(TEST).

المؤهلات والخبرات:

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  • درجة بكالوريوس في الرياضيات / الإحصاء أو ما يعادله.
  • مبتدئ الخبرة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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