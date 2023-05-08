وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة محجوب، وشركة الزامل للصيانة والتشغيل” في كل من الجبيل، وينبع.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل معدات (عدد 3 وظائف/ الجبيل).
– مراقب عمال (الجبيل).
– مساعد ميكانيكي (الجبيل).
– عامل تشحيم (الجبيل).
– فني تدفئة وتهوية وتبريد (ينبع).
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)