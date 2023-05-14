وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الابتدائية والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “صروح المملكة للمقاولات، وشركة ابتكار للتقنية المحدودة، وشركة ابتكار للتقنية” في كل من جازان، وينبع، والجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب عمال (جازان).

– أمين مستودع (جازان).

– نجار أثاث (عدد وظيفتين/ جازان).

– سائق (عدد وظيفتين/ جازان).

– محلل أنظمة (للجنسين/ ينبع).

– مهندس شبكات (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)