وظائف شاغرة لدى تطوير للخدمات التعليمية

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة
أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تطوير التطبيقات.
– مسؤول جودة التطبيقات.
– مدير أول المنتجات.
– مدير مشروع أول.
وأوضحت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)