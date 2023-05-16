وظائف شاغرة لدى تطوير للخدمات التعليمية

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف تطوير للخدمات التعليمية

وبيّنت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير التطبيقات.

– مسؤول جودة التطبيقات.

– مدير أول المنتجات.

– مدير مشروع أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)