Icon

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان Icon وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية Icon سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي Icon محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى تطوير للخدمات التعليمية

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى تطوير للخدمات التعليمية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف تطوير للخدمات التعليمية

وبيّنت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
كمين مُحكم يسقط صيدليًّا مقيمًا روج للمخدرات في الرياض

كمين مُحكم يسقط صيدليًّا مقيمًا روج للمخدرات في الرياض

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي

– أخصائي تطوير التطبيقات.

قد يهمّك أيضاً
62 مليون ريال أرباح طيبة للاستثمار في الربع الأول

62 مليون ريال أرباح طيبة للاستثمار في الربع الأول

صفقات غامضة وشبهات فساد تلاحق عائلة بايدن

صفقات غامضة وشبهات فساد تلاحق عائلة بايدن

– مسؤول جودة التطبيقات.

– مدير أول المنتجات.

– مدير مشروع أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها
السعودية اليوم

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

السعودية اليوم
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

آخر الاخبار
مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة الخزانة الأمريكية
تقارير

مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة...

تقارير
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
العالم

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

العالم
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

حصاد اليوم
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق
السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند...

السوق
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

العالم
فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها
مشاهير

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها...

مشاهير