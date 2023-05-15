وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي دعم المبيعات.

– مدير أول التطوير.

– مدير إدارة المشاريع.

– مدير الحي.

– مدير إدارة الحملة.

– أخصائي أول تخطيط المشاريع والجدولة.

– مدير أول إدارة الموارد والنفايات.

– أخصائي أول إدارة أصحاب المصلحة.

– مدير أول التصميم الداخلي.

– مدير نظم المعلومات الجغرافية.

– أخصائي أول عمليات المبيعات.

– مدير أول الشؤون القانونية.

– مدير عمليات ما بعد البيع.

– مدير المشاريع الخاصة.

– مدير إدارة التصميم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)