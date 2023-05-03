وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام، وجدة.
وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول التطوير/ البيع بالتجزئة (الرياض).
– مدير أول إدارة التطوير (الرياض).
– مدير تطوير أعمال المشروع (الدمام).
– مدير الإدارة البيئية (الرياض).
– مدير المجال العام (الرياض).
– مدير إدارة المشاريع (الرياض).
– مدير البناء/ البنية التحتية (الرياض).
– مدير أول الشؤون التنظيمية (الرياض).
– أخصائي أول إدارة أصحاب المصلحة (جدة).
وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)