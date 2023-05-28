وظائف شاغرة لدى روشن العقارية

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تجربة العملاء.

– أخصائي أول ضمان جودة تجربة العملاء.

– مهندس أول إنشاءات.

– أخصائي مكتب مساعدة نظم المعلومات الجغرافية.

– مساعد مدير تطوير المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)