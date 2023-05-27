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وظائف شاغرة لدى شركة الخزف السعودي

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، والجوف، ونجران، وعرعر، والطائف، وصبيا، وجدة، والدمام.

المسميات الوظيفية

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة تشمل التالي:

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  • سائق مركبة ثقيلة (الرياض)
  • منسق أول/ معد المواد (الجوف)
  • ممثل مبيعات/ صالة عرض (نجران)
  • مشرف صالة عرض (عرعر)
  • سائق مركبة ثقيلة (الطائف)
  • ممثل مبيعات/ صالة عرض (صبيا)
  • سائق مركبة ثقيلة (جدة)
  • ممثل مبيعات/ صالة عرض (الدمام).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 25 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (اضغط هنا).

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