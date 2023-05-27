وظائف شاغرة لدى شركة الخزف السعودي

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، والجوف، ونجران، وعرعر، والطائف، وصبيا، وجدة، والدمام.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة تشمل التالي:
وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 25 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (اضغط هنا).