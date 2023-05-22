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وظائف شاغرة لدى شركة النهدي الطبيّة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة النهدي الطبيّة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير تخطيط البضائع (2021944).
  2. محلل تخطيط البضائع (2021951).
  3. مدير تخطيط البضائع (2021959).
  4. مدير فئة مساعد التجارة الإلكترونية (2021965).
  5. مساعد مدير فئة (2021978).
  6. أخصائي أول تحصيل (2021981).
  7. محاسب حسابات دائنة (2021623).
  8. مخطط الجرد (2021984).
  9. مدير تطبيق الصحة الإلكترونية (2021947).
  10. مهندس إلكتروني أول (2021989).
  11. مدير مشتريات الشركات (2021991).
  12. مدير فئة مساعد التجارة الإلكترونية (2021656).
  13. مدير ترويج التجارة الإلكترونية والاتصال (2021980).
  14. مدير فئة أول لتغذية الأطفال (2021966).
  15. تدريب سلسلة التوريد.
  16. تدريب التسويق.
  17. التدريب في المالية والمحاسبة.
  18. تدريب تجاري.
  19. تدريب Omni-Channel

طريقة التقديم:

أوضحت النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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