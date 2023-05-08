وظائف شاغرة لدى شركة علم

أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم

وأبرزت شركة عِلم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار برمجيات ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات).

– مستشار هندسة التصاميم والبرمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)