وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الخبر، والجبيل.

تفاصيل وظائف Halliburton

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار ضرائب (الخبر).

– مساعد مشغل معدات/ التسجيل والأداء (الخبر).

– فني صيانة الأجهزة (الخبر).

– مساعد أول مشغل معدات (الخبر).

– أخصائي لوجستيات (الجبيل).

– سائق توصيل (الخبر).

– محلل أول/ عمليات أعمال سلسلة التوريد (الجبيل).

– مساعد أخصائي مشتريات (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)