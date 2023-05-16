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وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس بحري (الجبيل).

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– مدير تحليل الأعمال والنمذجة (الرياض).

– فني إلكتروني/ ملاحة (الدمام).

– مدرب هندسي (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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