وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson

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أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس تكوين أعمال الشبكة الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، الهندسة الكهربائية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس حلول تقنية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، نظم المعلومات).
وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)