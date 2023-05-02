وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل

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أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مسؤول إئتمان”، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة جازان.
وبيّنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)