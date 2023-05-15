وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الهيئة في كل من رأس الخير، والجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاقات الأعمال (رأس الخير).

– أخصائي دعم تقني (رأس الخير).

– أخصائي أجهزة مكتبية (رأس الخير).

– مهندس إدارة عقود (رأس الخير).

– منسق جدولة (رأس الخير).

– أخصائي إدارة أنظمة (الجبيل).

– أخصائي الإبداع الرقمي (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)