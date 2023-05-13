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وظائف شاغرة لدى فروع بيكر هيوز

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى فروع بيكر هيوز
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والظهران، والجبيل، والأحساء.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي الرواتب (الدمام).

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– مسؤول إدارة مشروع (الظهران).

– مهندس تصنيع (الدمام).

– فني كهرباء (الدمام).

– مخطط المواد (الدمام).

– مهندس رئيسي/ التحكم في الضغط (الدمام).

– أخصائي الأمن الصناعي (الجبيل).

– مدير فني/ توصيل الخدمات (الدمام).

– فني تركيب كهربائي (الدمام).

– مهندس ميداني/ أنابيب ملفوفة (الأحساء).

– مشغل ميداني/ أنابيب ملفوفة (الأحساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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