وظائف شاغرة لدى فروع بيكر هيوز

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والظهران، والجبيل، والأحساء.
وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الرواتب (الدمام).
– مسؤول إدارة مشروع (الظهران).
– مهندس تصنيع (الدمام).
– فني كهرباء (الدمام).
– مخطط المواد (الدمام).
– مهندس رئيسي/ التحكم في الضغط (الدمام).
– أخصائي الأمن الصناعي (الجبيل).
– مدير فني/ توصيل الخدمات (الدمام).
– فني تركيب كهربائي (الدمام).
– مهندس ميداني/ أنابيب ملفوفة (الأحساء).
– مشغل ميداني/ أنابيب ملفوفة (الأحساء).
وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)