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وظائف شاغرة لدى فروع رعاية الطبية

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع رعاية الطبية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مختبر (الرياض).

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– كاتب سجلات طبية (الرياض).

– منسق الموافقات والقبول (الرياض).

– مسؤول التحليل المالي (الرياض).

– أخصائي تحسين التوثيق السريري (الرياض).

– مسؤول موارد بشرية (الرياض).

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي (مكة المكرمة).

– محاسب أول (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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