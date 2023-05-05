Icon

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا غدًا Icon توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على 5 مناطق حتى مساء السبت Icon دياز يخطط للدفع بـ عبدالله الحمدان أساسيًّا Icon بكين تدين افتراءات كندا وتتوعدها بالرد Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار Icon سعر التعاقد مع ماك أليستر يصدم ليفربول Icon تأجيل رحلة طيران أمريكية لثلاث ساعات بسبب النحل Icon طرق لاكتشاف كاميرات التجسس بالفنادق والمحلات Icon الهلال يسعى للتتويج بثالث بطولاته في الأراضي اليابانية Icon التعامل مع كورونا أصبح مثل بقية الفيروسات التنفسية الأخرى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الهلال يتصدر قائمة مميزة في الجولة الـ24

الهلال يتصدر قائمة مميزة في الجولة الـ24

15 وظيفة شاغرة في هيئة تقويم التعليم والتدريب

15 وظيفة شاغرة في هيئة تقويم التعليم والتدريب

– مهندس خدمات العملاء (الرياض).

– أخصائي موارد بشرية (الرياض).

– أخصائي إدارة المشاريع (الرياض).

– مسؤول التواصل (تبوك).

– مهندس اتصالات أول (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم