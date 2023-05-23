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 وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
 وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مؤسسة مسك الخيرية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير تطوير الأعمال – مدينة مسك.
  2. أمين.
  3. أمين مساعد.
  4. مدير مشروع أول – مدينة مسك.
  5. مساعد مدير التطوير – مدينة مسك.
  6. مدير المخاطر – مدينة مسك.
  7. أخصائي أول تجاري – مدينة مسك.
  8. مدير حلول المدينة الذكية – مدينة مسك.
  9. مستشار قانوني – مدينة مسك.
  10. مدير التصميم – مدينة مسك.
  11. المراقب المالي – مدينة مسك.
  12. مدير التدقيق الداخلي – مدينة مسك.
  13. مدير الجدوى – مدينة مسك.
  14. اختصاصي قانوني II.
  15. مدير البحث والنشر.
  16. مدير إدارة المواهب.
  17. ضابط مشروع أول – القيادة.
  18. مدير البرنامج – الشراكة الدولية.
  19. رئيس إدارة الأحداث.
  20. ضابط أول إدارة الأداء.
  21. مدير المشروع – المجتمعات.
  22. مدير مشروع أول – ريادة الأعمال.
  23. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ حاليا، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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