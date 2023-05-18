أسعار العملات مقابل الريال اليوم الصحف العالمية تسلط الضوء على دور السعودية في لم الشمل بالقمة العربية وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون وظائف إدارية شاغرة بفروع بنده وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات للجرام 13 وظيفة شاغرة بمشروع البحر الأحمر وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق مبيعات.
– مشغل مخرطة/ ميكانيكي.
– مشغل ماكينات.
– مهندس كهرباء.
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)