نقص في الجنود داخل الجيش الأمريكي بسبب الوباء مقترح بإزالة أغلب الإشارات الضوئية في حفر الباطن هدف لـ برشلونة ضد أوساسونا يقربه من التتويج بالدوري الإسباني صدمة تنتظر مدير مدرسة داخل حاوية قمامة بأمريكا المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار غدًا وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco الدعم السريع: لم نوافق على هدنة الأسبوع حتى الآن فيا رياض تحفة بطراز سلماني تضم 7 صالات سينما التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الخليج والاتفاق وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة روائع الموجي
أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية
– مستشار التخطيط الإستراتيجي.
– مستشار تصميم المناهج.
– مستشار الحوكمة/ المشاريع.
– مراقب المستندات.
– رئيس انتقال المشروع.
– منسق مشروع.
– مهندس أول دعم تقنية المعلومات.
وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)