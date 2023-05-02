Icon

نقص في الجنود داخل الجيش الأمريكي بسبب الوباء Icon مقترح بإزالة أغلب الإشارات الضوئية في حفر الباطن Icon هدف لـ برشلونة ضد أوساسونا يقربه من التتويج بالدوري الإسباني Icon صدمة تنتظر مدير مدرسة داخل حاوية قمامة بأمريكا Icon المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار غدًا Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco Icon الدعم السريع: لم نوافق على هدنة الأسبوع حتى الآن Icon فيا رياض تحفة بطراز سلماني تضم 7 صالات سينما Icon التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الخليج والاتفاق Icon وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة روائع الموجي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Serco

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية

قد يهمّك أيضاً
رئيس الـ بي بي سي يستقيل بسبب بوريس جونسون

رئيس الـ بي بي سي يستقيل بسبب بوريس جونسون

وظائف شاغرة بكلية محمد بن سلمان للإدارة

وظائف شاغرة بكلية محمد بن سلمان للإدارة

– مستشار التخطيط الإستراتيجي.

– مستشار تصميم المناهج.

– مستشار الحوكمة/ المشاريع.

– مراقب المستندات.

– رئيس انتقال المشروع.

– منسق مشروع.

– مهندس أول دعم تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول الكثير من الناس
السعودية اليوم

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول
الرياضة

الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول

الرياضة
4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب أمن الكويت
العالم

4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب...

العالم
رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا
السعودية اليوم

رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا

السعودية اليوم
ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط...

الرياضة
تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة قحطان
السعودية اليوم

تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة...

السعودية اليوم
وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية
السعودية اليوم

وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا...

السعودية اليوم
أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا
السعودية اليوم

أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا

السعودية اليوم