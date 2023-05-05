وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

تأجيل رحلة طيران أمريكية لثلاث ساعات بسبب النحل طرق لاكتشاف كاميرات التجسس بالفنادق والمحلات الهلال يسعى للتتويج بثالث بطولاته في الأراضي اليابانية التعامل مع كورونا أصبح مثل بقية الفيروسات التنفسية الأخرى أكوام من المعكرونة قرب جدول مياه في نيوجيرسي الأهلي يهزم بيراميدز ويُتوج بالسوبر المصري استقالة مفاجئة لمديرة الصحة الأمريكية وظائف شاغرة في البنك الإسلامي توقعات بموجة حر متوسطة على معظم المناطق غدًا الأهلي يعود إلى دوري الكبار
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب أمراض الكلى.
– أخصائي العناية المركزة للبالغين.
– محلل أول الأعمال.
– أخصائي مختبر إكلينيكي/ كيمياء.
– طبيب رعاية أولية أطفال.
– طبيب أطفال عام.
– طبيب الأمراض الجلدية.
– أخصائي أمن.
– مدرب تمريض إكلينيكي.
– ممرض.
– ممرض أول/ غرفة العمليات.
– طبيب جراحة القلب والصدر.
– طبيب تخدير.
– منسق مشروع.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)